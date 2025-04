Champions Cup terá 48 equipes em 2025

Campeão em 2024, Zé Bebeu irá defender o título da Champions Cup – Série Ouro - Crédito: Divulgação

A Champions Cup, séries Ouro e Prata, promovidas pela Liga Desportiva de São Carlos prometem agitar o futebol amador de 2025. Pelo quarto ano consecutivo os campeonatos, de acordo com a direção da entidade, buscam valorizar e promover a integração social.

De acordo com os promotores, a bola começa a rolar oficialmente no dia 18 de maio, domingo, mas na quarta-feira, 14, às 19h30 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, terá um jogo festivo para marcar o início das atividades da LDSC, com a realização da Recopa, envolvendo os campeões da série Ouro de 2023 (Aracy) e o de 2024, o Zé Bebeu.

Intercâmbio e confraternização

Segundo diretores da LDSC a meta é uma integração maior com a população através dos campeonatos, pois a expectativa é de que pelo menos duas mil pessoas participem, direta ou indiretamente de cada rodada da Champions Cup, em ambas séries.

Ainda de acordo com os dirigentes, várias praças esportivas estão sendo utilizadas para os jogos como, por exemplo, o campo do distrito de Água Vermelha, o de Vila Isabel, o estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, os campos da USP e UFSCar, a Fazenda Itaguaçu, além dos estádios municipais de Ibaté e de Dourado,

Fórmula de disputa

A fórmula de disputa das séries Ouro e Prata da Champions Cup já foram debatidas e aprovadas pelos representantes das equipes participantes.

Na Ouro, as 14 equipes irão estar em um grupo único, e após turno único, se classificam as oito primeiras para as quartas de final. A partir daí, em jogo único, a competição passa a ser eliminatória até definir o campeão da temporada.

Já na Prata, as 34 equipes foram divididas, através de sorteio, em quatro grupos. A primeira fase será composta por turno único e apenas as duas primeiras se classificam para as quartas de final. A partir daí, em jogo único, a competição passa a ser eliminatória até definir o campeão da temporada

As equipes

Abaixo, as equipes que irão buscar os títulos das séries Ouro e Prata da Champions Cup:

Ouro - Zé Bebeu, Jardim Munique, União Douradense, Tijuco Preto, Paulistano, Juventude, Botafogo, Aracy, Muleques da Vila, Prohab, Milan, Santa Angelina, Pakabá e Pé na Porta.

Prata - Vila Prado, Red Back, FC R9, Amigos City, Desportivo Cruz Azul, Mercenários, Ynvictus, Jardim Jockey Club, Fluminense, Caaso Futebol, Esportiva São Carlos, Simeão, Internacional, Boleiragem, Real São-carlense, Holanda, Deportivo Sanka, Unidos da Vila, Boca Juniors, Serse, Red Bull São Carlos, Várzea City, Abdelnur, Barbaridade, Cometa Cristão, Proara, Grêmio, Meninos da Vila, Marola Sanka e União Aracyti.

