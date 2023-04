Champions Cup tem rodada quente no domingo

SIGA O SCA NO

Equipe do Sanka City, luta em busca dos primeiros pontos na competição - Crédito: Divulgação

Muita competitividade está previsto para este final de semana prolongado em São Carlos, com a realização da segunda rodada da fase de classificação ADN Champions Cup 2023 série ouro, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Após um grande início de competição, a sequência promete ser “quente” e com muito mais emoção no domingo, 23.

A programação dos jogos, prevê partidas no campo do Vila Isabel a partir das 8h com Paulista x Os Prédios e Mirante x Redenção.

Já no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, mais uma rodada dupla. A bola rola a partir das 8h: River Plate Ibaté x Atlético Munique e Romeu Tortoreli x Juventus de Ibaté. O campo do distrito de Água Vermelha também será palco de duas partidas que prometem ser agitadas. A partir das 8h: Mercenários x Aracy e Vila Prado x Juventude. Por fim, encerrando a segunda rodada, duas grandes partidas iram agitar o distrito de Santa Eudoxia: às 8h30, Cruzeiro do Sul x Santa Angelina e às 10h30, Sanka City x Atecubanos Ibaté.

