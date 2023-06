Champions Cup retorna com jogos que promete agitar o final de semana

SIGA O SCA NO

Atual campeão, Os Prédios tem compromisso difícil no final de semana - Crédito: Divulgação

Após duas semanas de pausa, retorna neste final de semana, a Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Estão programadas partidas pelas séries ouro e prata

O clima está ameno com a chegada do inverno, mas os jogos prometem muita adrenalina e emoção, já que as vitórias são de fundamental importância para os times.

Pela série ouro cada partida se torna uma final, pois das 16 equipes apenas oito passam para próxima fase.

A RODADA

Campo do Ratti - 10h - Cruzeiro do Sul x Redenção

Campo de Vila Isabel - 10h - Aracy x Atecubanos

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão - 8h - Santa Angelina x Os Prédios

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão - 10h - Romeu Tortoreli x Vila Prado

Distrito de Água Vermelha - 10h - Juventus Ibaté x Atlético Munique

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté - 10h - River Plate x Sanka City

Distrito de Santa Eudóxia - 10h30 - Mercenários x Juventude

Pela série prata muita bola ainda vai rolar e algumas equipes começam a se destacar.

A RODADA

Campo do Ratti - 8h - Tijuco Preto x Holanda

Campo de Vila Isabel - 8h - Paulistano x Jardim Jockey Club

Distrito de Água Vermelha - 8h - Taquaral x Red Back

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté - 8h - Milan x Guarani

Distrito de Santa Eudóxia - 8h30 - Atlético Itamarati x Cometa

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão - 13h30 - Pé Na Porta x Santa Fé

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão - 15h15 - Abdelnur x Barbaridade

Campo de Vila Isabel - 13h30 - Cruz Azul x New United

Estádio municipal Tonico Varella, em Ribeirão Bonito - 13h30 - Zé Bebeu X Policarbon

Estádio municipal Tonico Varella, em Ribeirão Bonito - 15h15 - Flamingo x Nem Lá Nem Cá

