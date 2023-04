Champions Cup começa e Os Prédios defenderá titulo

SIGA O SCA NO

Atual campeão, os Prédios irá defender o título na Champions Cup - Crédito: Divulgação

A bola irá rolar pela série ouro da Champions Cup, que começa neste domingo, 16. Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, os jogos irão ocorrer em quatro praças esportivas. Os Prédios entra como um dos favoritos e irá defender o título conquistado em 2022.

De acordo com dirigentes da Liga, os jogos serão sempre aos domingos e irão se desenrolar em três praças esportivas: os campos de Vila Isabel e no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, além dos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia que, após mais de uma década, volta a receber partidas de futebol amador.

De acordo com Neuto Aparecido, presidente da Liga, “levar o esporte ao distrito é um meio de proporcionar lazer à população, e engrandecer ainda mais a competição”.

Segundo a programação esportiva, a abertura da Champions Cup contará com jogos no Campo de Vila Isabel. Às 8h, O Cruzeiro do Sul enfrenta o Atlético Munique e às 10h, o River Plate Ibaté e Atecubanos medem forças.

No campo de Água Vermelha, às 8h, Romeu Tortoreli x Os Prédios e às 10h, Sanka City x Redenção. No Zuzão, às 8h, os confrontos serão entre Paulista x Juventude e às 10h, Aracy x Santa Angelina. Já em Santa Eudóxia, às 8h30, Mirante x Vila Prado e fechando a rodada, às 10h30, Mercenários e Juventus Ibaté.

A Champions Cup série prata 2023 terá início no 30 de abril, com 22 equipes. Atualmente existem 40 representações associadas de São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito e Taquaral.

Leia Também