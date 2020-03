Cestinha em 2019, são-carlense integra seleção de ouro da Liga Centro Oeste Paulista

Gabrielzão durante festa que definiu os melhores da categoria sub17 do campeonato da Liga em 2019 - Crédito: Divulgação

O pivô são-carlense Gabriel Camargo, 17 anos, ou apenas Gabrielzão, foi eleito o melhor pivô sub17 do campeonato da Liga Centro Oeste Paulista de 2019. Cestinha do torneio com 368 pontos, foi eleito por técnicos e árbitros para integrar a seleção de ouro do torneio.

Gabrielzão, com 1,98 metro de altura, ganhou um troféu durante a festa de premiação denominada MVP, ocorrida sábado, 7, na OAB em Bauru.

Satisfeito com a conquista do jovem atleta, o técnico Nivaldo Carlos Meneghelli Junior garantiu que o feito de Gabrielzão é reflexo do trabalho realizado na equipe de competição Meneghelli/Objetivo. “É uma recompensa para o atleta, devido ao seu desempenho e fruto do trabalho realizado durante a temporada”, afirmou, salientando que desde 1991 teve atletas todos os anos como destaque. “Como técnico fui eleito 26 vezes como o melhor em vários campeonatos”, lembrou Meneghelli.

2020

Neste ano, o basquete são-carlense estará representado na Liga Centro Oeste novamente na categoria sub17. Meneghelli prefere não falar em premiação, em jogadores destaque. “Isso é consequência de um trabalho. Quero apenas montar uma boa equipe e fazer com que São Carlos seja bem representada na competição. Caso algum consiga se destacar, será mérito e prêmio pelo empenho e determinação ao longo do ano”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também