Centro Esportivo Multi Esporte é campeão da Sanca Play Cup 2026

O Centro Esportivo Multi Esporte sagrou-se campeão da Sanca Play Cup 2026, consolidando mais uma temporada histórica e reforçando o protagonismo de São Carlos no cenário esportivo estadual e nacional.

A trajetória vitoriosa começou ainda nos Jogos Estaduais, onde a equipe representou o município com destaque. Na sequência, conquistou o título municipal, venceu as fases sub-regional e regional e garantiu vaga entre as 16 melhores equipes do Estado de São Paulo, credenciando-se oficialmente para representar São Carlos na fase final da competição.

A etapa decisiva foi disputada na cidade de General Salgado, ao longo de oito dias intensos, e terminou com um expressivo 3º lugar geral em todo o estado, resultado que evidenciou a qualidade técnica e o comprometimento dos atletas e da comissão técnica.

Já no mês de janeiro, o Centro Esportivo Multi Esporte também marcou presença na Oscar Bresane Play Cup, levando cerca de 150 atletas, de diversas categorias. A delegação conquistou excelentes classificações, reafirmando a seriedade, a organização e a força do trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

O ponto alto do ano veio com a disputa da Sanca Play Cup, competição de alto nível que reuniu 54 equipes da categoria Sub-16, de diferentes regiões do país. Com dedicação, talento e espírito coletivo, os atletas superaram desafios e se consagraram campeões, coroando uma campanha memorável.

O Centro Esportivo Multi Esporte parabenizou atletas, professores, colaboradores, famílias e apoiadores, destacando que os resultados refletem um trabalho contínuo e comprometido.

A instituição segue firme em sua missão de formar pessoas, formar cidadãos e transformar vidas por meio do esporte, levando o nome de São Carlos cada vez mais longe.