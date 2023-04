Central League tem rodada decisiva

Equipe sub16 de Ibaté estará em ação pela Central League - Crédito: Divulgação

A Central League, torneio destinado para as categorias de base (equipes sub12, sub14, sub16) da região e promovido pela Liga Desportiva de São Carlos, “pega fogo”. Restam apenas duas rodadas para encerrar a fase de classificação e a busca pelas vagas fica acirrada.

Em jogos antecipadas, nesta quarta-feira, 19, no campo do distrito de Água Vermelha, três jogos entre Adesm CFA e Salesianos/Chuteira de Ouro.

No sub16 vitória da Adesm por 4 a 1, no sub14 empate sem gols, e no sub12, vitória do Salesianos pelo placar de 5 a 0.

A rodada segue nesta sexta-feira, 21, com jogos em Gavião Peixoto. No sub12, às 8h15, Flamingo x Apafug/Guariba; no sub14 e sub16, respectivamente às 9h19 e 10h15, os adversários serão Gavião Peixoto e Apafug/Guariba.

Em São Carlos, em Água Vermelha, a Adesm recebe o Guarani/Matão nas categorias sub12, sub14 e sub16, com início às 14:30. No mesmo horário no campo da Vila Isabel, o Salesianos/Chuteira de Ouro recebe o Flamingo pelas categorias sub12, sub14 e sub16.

No sábado, 22, finalizando a semana com muitos jogos, o destaque fica para a rodada em Ibaté que acontece no Grei. A partir das 8h15 o Apafug/Guariba nas três categorias encara Ibaté. Às 10h, mas em Descalvado, jogam Descalvado e Guarani/Matão. À tarde rodada tripla em Araraquara, no campo do Jardim Botânico. No sub14 e sub16 a Fundesport/Araraquara recebe o Flamingo e no sub12 os donos da casa recebem Guarani/Matão. Em Bocaina pelo sub16 acontece a partida entre Bocaina e Guarani/Matão.

“Vale agradecer a parceria de Ibaté com Liga não somente na competição da Central League, mas também nas outras competições que são organizadas pela entidade, através do diretor de Esporte da cidade vizinha, Raul Seixas II Betune Pereira”, disseram os organizadores.

Leia Também