Central League conhece os finalistas nas três categorias

Equipe é finalista na Central League: garotada mostra que é boa de bola - Crédito: Divulgação

Após intensas disputas, foram conhecidos os finalistas da Central League, competição destinada às categorias de base e que é promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. A competição reuniu equipes da região central do Estado.

As semifinais aconteceram em Ibaté no sub16, em São Carlos no sub14 e em Araraquara no sub12

Em Ibaté pelo jogo de volta, a equipe da casa recebeu a Fundesport/Araraquara. No primeiro confronto Ibaté venceu por 2 a 1 e jogava pelo empate. Com muita emoção e um bom jogo, os visitantes saíram na frente logo no início e colocou fogo na partida. Na etapa final, Ibaté conseguiu a virada e segurou até o apito final, garantindo a classificação para a final.

Pelo sub14, jogo tranquilo entre Adesm e Fundesport/Araraquara, já que na primeira partida a equipe grená venceu por 3 a 0 e podia perder por até dois gols de diferença que se classificava. No entanto, mais uma vez mostrou força e venceu por 2 a 0, carimbando a vaga na final.

No sub12, em Araraquara, a Fundesport recebeu o Flamingo, que precisava vencer por dois gols diferença já que a equipe grená havia vencido a primeira partida e teve a chance de colocar fogo na partida logo no início com um pênalti a favor, mas que foi desperdiçado, No início da segunda etapa, a equipe da casa abriu o placar vencendo e garantindo a vaga na final.

As equipes sub12 e sub16 do Salesianos São Carlos e a sub16 de Matão já haviam garantido as vagas na final e aguardavam seus adversários.

Dessa forma as finais ficaram para quinta-feira, 8, a partir das 8h15 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

8h15 - sub12 - Salesianos x Fundesport/Araraquara

9h15 - sub14 - Fundesport/Araraquara x Guarani/Matão

10h30 - sub16 - Salesianos x Ibaté

A equipe campeã de cada categoria garante troféu, medalhas, prêmio de R$ 1.000 e mais uma vaga na Sanca Cup 2024, cedida pela Associação Dinâmica. O segundo colocado por categoria recebe troféu e medalhas.

