Central League conhece o primeiro finalista

Fundesport/Araraquara venceu Adesm por 3 a 0 e segue viva na competição - Crédito: Divulgação

A Central League conheceu na manhã de sábado, 20, o primeiro finalista e foi na categoria sub12. Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, a competição reúne equipes da região central do Estado.

Na categoria sub12, o Salesianos São Carlos que já havia vencido a primeira partida frente Ibaté por 2 a 0, no segundo encontro, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, a equipe são-carlense não tomou conhecimento e superou novamente o adversário pelo clássico placar de 3 a 0, garantindo vaga na final que irá ocorrer no dia 8 de junho, em São Carlos. Agora a equipe aguarda o confronto entre Fundesport/Araraquara e Flamingo que acontece na quarta-feira, 24, em Araraquara.

DEMAIS CATEGORIAS

Pelo sub14 dois bons jogos aconteceram pela manhã. Em Guariba, os donos da casa receberam o Guarani/Matão e com muita disputa os visitantes deram um passo importante para a final, ao vencerem por 3 a 0. No segundo jogo, em Araraquara, o Fundesport venceu a Adesm por 3 a 0. Os dois jogos de volta estão marcados para sábado, 27.

Já pelo sub16, Ibaté deu um grande passo para a garantir a vaga ao vencer o Fundesport pelo placar de 2 a 1 e decide a vaga em casa no sábado, 27. A segunda semifinal será entre Salesianos e Apafug/Guariba. O primeiro jogo será quarta-feira, 24, em São Carlos e o segundo, sexta-feira, 26, em Guariba.

“É emoção que não acaba e a competição movimenta região a mil”, informaram os dirigentes da Liga Desportiva.

