CBF divulga tabela e brasileirão começa dia 29 de março

Atual campeão, Botafogo defende o título e encara o Palmeiras na rodada de abertura do Brasileirão - Crédito: Vítor Silva/BFR

A CBF divulgou na noite desta quarta-feira, 12 a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O documento apresenta as datas base das 38 rodadas da competição. O regulamento específico e o plano geral de ação do Brasileirão também foram divulgados.

Na primeira rodada, o jogo que chama mais a atenção é o encontro entre Palmeiras e Botafogo, vice-campeão e campeão brasileiro, respectivamente

Os documentos foram publicados pela Diretoria de Competições dentro do prazo legal de 45 dias antes do início da competição, estabelecido pela Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023).

A data-base da abertura do campeonato está prevista para o dia 29 de março.

O Botafogo é o atual bicampeão. Santos, Mirassol, Sport e Ceará conquistaram o acesso à elite do futebol brasileiro.

O calendário de jogos tem uma pausa de um mês entre a 12ª e 13ª rodadas, por conta da disputa do Mundial de Clubes, que vai de 14 de junho a 13 de julho e terá quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. (com CBF)

Rodada de abertura

Flamengo x Internacional

Vasco da Gama x Santos

Palmeiras x Botafogo

São Paulo x Sport

Red Bull Bragantino x Ceará

Cruzeiro x Mirassol

Grêmio x Atlético Mineiro

Bahia x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

Juventude x Vitória

