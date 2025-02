Capoteria é tema de encontro entre Mestre Taroba e o prefeito de Araras

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O prefeito Irineu Norival Maretto recebeu terça-feira, 25, o diretor da Capoterapia do Estado de São Paulo, Mestre Taroba. O encontro teve como objetivo a troca de informações sobre o programa de qualidade de vida voltado para a terceira idade.

Atualmente, de Araras conta com um projeto de Capoterapia que atende mais de 300 idosos, sob a responsabilidade do diretor regional Mestre Lau e do capoterapeuta e professor Douglas Henrique Lucas Pires. Também esteve presente a vereadora Miriam Vanessa, que é a madrinha da Capoterapia na cidade.

Durante a reunião, Taroba apresentou um resumo por meio de vídeos e relatos de diversas localidades do Brasil, destacando eventos realizados, incluindo seis Megas Jornadas na região central de São Carlos. O evento teve início em 2018, quando o Mestre apresentou sua proposta na Câmara Municipal de São Carlos, que foi aprovada pelos vereadores e sancionada pelo ex-prefeito Airton Garcia.

Outro ponto abordado foi a participação da cidade de Araras na 7ª Mega Jornada da Capoterapia do Estado de São Paulo, programada para ocorrer entre os dias 25 e 27 de abril de 2025. Segundo Taroba, este evento será um momento histórico para aqueles que mais contribuíram ao longo da vida, destacando que muitos idosos enfrentam preconceitos e a falta de apoio. "Ficar velho é um privilégio para poucos", enfatizou. Taroba ressaltou a importância de eventos como este para a melhor idade, afirmando que o objetivo é oferecer alegria enquanto há vida. Ele também destacou a necessidade de as autoridades conhecerem melhor o Estatuto do Idoso e compreenderem a importância da qualidade de vida para essa população.

Em uma coletiva de imprensa, Taroba expressou sua gratidão ao prefeito Irineu Maretto por dedicar parte de sua agenda para discutir o evento. A Mega Jornada faz parte do calendário do município de São Carlos, e a expectativa é de que cerca de 1.200 idosos participem, promovendo um importante momento de qualidade de vida. O evento ainda deve gerar empregos e aquecer a rede hoteleira e o comércio local.

Taroba, que há 44 anos luta contra o racismo e o preconceito por meio da capoeira, enfatizou a relevância de projetos como este, que dependem do trabalho voluntário. Ele também ressaltou a importância do apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e lamentou a falta de reuniões com o prefeito para fortalecer a parceria em prol da saúde dos idosos.

Leia Também