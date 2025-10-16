Capoeiristas de Itirapina e São Carlos se graduam em festival cultural em Iracemápolis

Entre os dias 17 e 19 de outubro, cerca de 15 capoeiristas de Itirapina, entre crianças, jovens e adultos, participarão do Festival “De Raiz a Berimbau”, promovido pela Escola Abadá Capoeira em Iracemápolis. O evento reunirá praticantes de diversas cidades paulistas e marcará a graduação de alunos do projeto “No Balanço da Ginga, Capoeira para Todos”.
A iniciativa, conduzida voluntariamente pelo professor Léo Cardoso (Instrutor Manda-Chuva), oferece aulas gratuitas em Itirapina com o apoio da Associação dos Proprietários de Imóveis do Broa (APIB) e conta também com o suporte da Prefeitura de Itirapina. O projeto busca incentivar o desenvolvimento físico, motor e social dos participantes, além de promover o fortalecimento da identidade cultural por meio da Capoeira — expressão genuinamente brasileira reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade.
O festival contará ainda com representantes de Limeira, Cordeirópolis, São Carlos, Brotas e Broa, fortalecendo o intercâmbio cultural entre grupos e cidades. Para os organizadores, a celebração vai além da graduação: é um momento de reafirmação das raízes, da coletividade e da valorização da cultura popular que a Capoeira representa.