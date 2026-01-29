(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Esportes

Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos

29 Jan 2026 - 14h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos -

A Capoeira Abadá está de volta com força total e em expansão na região. Sob a orientação do instrutor Mandachuva, as aulas gratuitas retornam e passam a ocupar novos espaços nos municípios de Brotas, Itirapina e São Carlos, ampliando o acesso à prática para crianças, jovens e adultos.

Em Brotas, as atividades acontecem na região da Lagoa Dourada. Já em Itirapina, as aulas são realizadas no Broa, em parceria com a APIB. Em São Carlos, a capoeira chega a dois importantes espaços comunitários: o Centro de Convivência Maria Stella Fagá e o Centro Afro-Brasileiro Odette dos Santos.

A iniciativa marca um novo momento para quem deseja iniciar ou dar continuidade na capoeira, manifestação cultural brasileira que une atividade física, musicalidade, disciplina e valorização das tradições afro-brasileiras. As aulas seguem o padrão Abadá, reconhecido pelo respeito às raízes da capoeira e pela proposta de um ambiente inclusivo e acolhedor.

Além de promover saúde e bem-estar, o projeto fortalece os laços comunitários e a formação cidadã, contando com o apoio das prefeituras de Brotas e São Carlos, além da parceria com a APIB, no Broa.

Informações e contatos:

  • Centro Afro-Brasileiro Odette dos Santos (São Carlos): (16) 3307-4628

  • Centro de Convivência Maria Stella Fagá (São Carlos): (16) 3376-0178

  • Brotas (Subprefeitura): informações no local

  • Broa – APIB (Itirapina): (19) 97110-2763

Leia Também

Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes
Memórias do Futebol22h40 - 27 Jan 2026

Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes

Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado
Esportes14h30 - 27 Jan 2026

Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado

Centro Esportivo Multi Esporte é campeão da Sanca Play Cup 2026
Esportes17h47 - 26 Jan 2026

Centro Esportivo Multi Esporte é campeão da Sanca Play Cup 2026

Grêmio São-Carlense estreia no Paulistão A4 neste sábado no Luisão
Esportes11h40 - 26 Jan 2026

Grêmio São-Carlense estreia no Paulistão A4 neste sábado no Luisão

Ibaté sedia Sanca Play Cup 2026 e recebe milhares de atletas do futebol de base
Esportes05h01 - 22 Jan 2026

Ibaté sedia Sanca Play Cup 2026 e recebe milhares de atletas do futebol de base

Últimas Notícias