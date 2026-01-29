Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos

A Capoeira Abadá está de volta com força total e em expansão na região. Sob a orientação do instrutor Mandachuva, as aulas gratuitas retornam e passam a ocupar novos espaços nos municípios de Brotas, Itirapina e São Carlos, ampliando o acesso à prática para crianças, jovens e adultos.

Em Brotas, as atividades acontecem na região da Lagoa Dourada. Já em Itirapina, as aulas são realizadas no Broa, em parceria com a APIB. Em São Carlos, a capoeira chega a dois importantes espaços comunitários: o Centro de Convivência Maria Stella Fagá e o Centro Afro-Brasileiro Odette dos Santos.

A iniciativa marca um novo momento para quem deseja iniciar ou dar continuidade na capoeira, manifestação cultural brasileira que une atividade física, musicalidade, disciplina e valorização das tradições afro-brasileiras. As aulas seguem o padrão Abadá, reconhecido pelo respeito às raízes da capoeira e pela proposta de um ambiente inclusivo e acolhedor.

Além de promover saúde e bem-estar, o projeto fortalece os laços comunitários e a formação cidadã, contando com o apoio das prefeituras de Brotas e São Carlos, além da parceria com a APIB, no Broa.

Informações e contatos:

Centro Afro-Brasileiro Odette dos Santos (São Carlos): (16) 3307-4628

Centro de Convivência Maria Stella Fagá (São Carlos): (16) 3376-0178

Brotas (Subprefeitura): informações no local

Broa – APIB (Itirapina): (19) 97110-2763

