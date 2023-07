Cansaço e erros determinam derrota de São Carlos na Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Time são-carlense fez uma boa apresentação em Santos - Crédito: Divulgação

Um início fulminante e preciso. Desta forma, nos minutos iniciais a H7 Esportes deixou a impressão que poderia surpreender Santos pela terceira rodada da fase de classificação da Liga Nacional, em partida realizada na noite de sábado, 29, na Arena Santos.

Porém (sempre existe um porém...), nos minutos finais do primeiro tempo, o time caiu de produção e cometeu oito erros de passe que terminaram em gols. Aliado ao cansaço da etapa final, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues conheceu a segunda derrota na competição. Com dois tempos totalmente distintos, Santos venceu por 39 a 29 (20 a 15).

Ao final do jogo, apesar do resultado, Antonio Carlos ficou satisfeito com o desempenho, salientando que a equipe está em evolução. “Enfrentamos um adversário mais experiente, que dificilmente erra. Temos uma equipe jovem e em evolução e os erros e cansaço fazem parte da nossa caminhada. O importante é que mostramos que podemos surpreender muitas equipes ainda nesta temporada”, finalizou o jovem treinador são-carlense.

Jogaram e marcaram por São Carlos: Isa Botelho (6 gols), Bia Fleury (4), Nurah (2), Camila (1), Sabrina (12), Maria Carolina (4),

Emmily, Fernanda, Bárbara, Luana, Mabelle, Tamara e Edjaneidy.

