Cansaço bate e ASF São Carlos perde para o líder no Paulista

Na semana que antecedeu os Jogos Abertos em São José do Rio Preto, três jogos em seis dias. Na competição estadual, seis jogos em seis dias. A maratona de jogos em um time enxuto pesou no retorno da ASF São Carlos no Campeonato Paulista de Futsal Feminino.

Na noite desta terça-feira, 17, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço sofreu uma dura derrota para o líder e invicto Instituto Lince que tem ainda quatro atletas da seleção paraguaia e é base da seleção brasileira.

Após estar vencendo por 2 a 0, o cansaço bateu e o time são-carlense perdeu por 8 a 3. Porém, de acordo com Fabiano, a equipe fez uma excelente partida. Gabi e Kerolyn (duas vezes) fizeram os gols da ASF.

Em uma análise do jogo, Fabiano teceu elogios às suas atletas. Pela superação e determinação. “Começamos a partida voando e fizemos 2 a 0. Com um time experiente, o Lince equilibrou as ações e virou para 3 a 2. Mas no primeiro tempo conseguimos empatar. Mas no segundo tempo, as atletas sentiram a sequência se jogos e o adversário aproveitou para ampliar o placar e garantir a vitória”, disse.

Apesar da derrota, a ASF São Carlos permaneceu na quarta colocação com 17 pontos e na próxima terça-feira, 24, encerra a primeira fase contra o São José, em casa.

Copa Record

A maratona de jogos da equipe ainda não terminou. A partir das 20h15 desta quinta-feira, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a ASF enfrenta Santa Rita do Passa Quatro pela fase de classificação da Copa Record.

Líder do grupo com 6 pontos, Fabiano disse que a meta é buscar a vitória e terminar na primeira colocação do grupo. “Pela sequência forte de jogos, vamos mesclar a partida e dar oportunidade para todas as atletas. Não conhecemos o adversário, mas a meta é conquistar um resultado positivo”, disse.

