Campeonatos amadores pode ter rodadas adiadas

Zuzão seria um dos palcos dos jogos dos campeonatos amadores - Crédito: Lourival Izaque

As redes sociais “ferveram” durante todo o dia, envolvendo diretores de entidades amadoras de São Carlos e representantes de clubes, insatisfeitos com a postura da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) que não teria garantido o repasse das taxas de arbitragem dos campeonatos promovidos pela Liga de Futebol Amador de São Carlos e Liga Desportiva de São Carlos. Há informações que as primeiras rodadas dos torneios teriam sido adiadas.

Segundo dados coletados pela reportagem do São Carlos Agora, mais de 70 equipes estão envolvidas nas competições que deveriam começar neste sábado, 17 e domingo, 18.

Pela Liga de Futebol Amador, estão agendadas as primeiras rodadas do Campeonato Master e o Campeonato Amador. Pela Liga Desportiva de São Carlos, o início da Champions Cup, séries Ouro e Prata.

Em um vídeo que circulou pela internet, em grupos de WhatsApp, os representantes de cada entidade esportiva teriam explicado o motivo do possível adiamento. Luís Marcelo Rocha Ferreira, demonstrando preocupação, chegou a dizer que até colocaria seu cargo à disposição diante do impasse.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal na tarde de segunda-feira, 12, mas até o momento não obteve resposta. Assim que as perguntas forem respondidas, a matéria será atualizada.

