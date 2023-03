Campeonato Paulista é a novidade em 2023 para a ASF São Carlos

Futsal feminino promete muito empenho e resultados expressivos para São Carlos - Crédito: Zé Sérgio

A temporada 2023 promete ser intensa e cheia de emoção para o futsal feminino da ASF São Carlos que terá importantes competições no calendário.

Uma delas é a Liga Paulista que terá a participação de 12 equipes e disputa pelo terceiro ano consecutivo. Em 2022 sagrou-se vice-campeão e na decisão perdeu para a Ferroviária de Araraquara.

Mas a novidade em 2023 fica para a primeira participação no Campeonato Paulista que terá a presença das principais equipes do Estado. Serão oito representações.

O São Carlos Agora realizou uma entrevista exclusiva com o técnico Fabiano Lourenço que não escondeu a satisfação em comandar a equipe são-carlense, mas não escondeu a ansiedade pelos torneios, salientando que as atletas prometem muita intensidade, adrenalina e resiliência em todas as competições.

“Vou trabalhar com pelo menos 15 jogadoras e realizamos contratações pontuais. Os treinos têm sido muito produtivos e acredito que iremos realizar grandes apresentações”, ponderou.

AS COMPETIÇÕES

LIGA PAULISTA

A Liga Paulista tem previsão de início para a semana do dia 20 de março e terá a participação de 12 equipes divididas em três grupos com quatro times cada. Na fase de classificação, as equipes jogam em turno e returno dentro do grupo e se classificam as duas primeiras colocadas de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas por índice técnico. A partir daí, as oito melhores equipes disputam no sistema mata-mata até definir o campeão da temporada (quartas de final, semifinal e final).

No grupo A estão Ferroviária, ASF São Carlos, Marília e Guará. No B, Casi, Botucatu, Amparo e Bebedouro e no C, Desportivo Mogiano, Mauá, Taboão da Serra e Hortolândia.

Fabiano lembrou que em 2022 a ASF fez uma excelente campanha e perdeu o título para a Ferroviária que foi campeã invicta.

“Este ano a AFE está no nosso grupo na primeira fase e a meta é repetir o desempenho de 2022 e tentar o título. Vamos disputar pelo terceiro ano seguido, mas queremos chegar as finais focando antes a classificação nas fases preliminares. Um trabalho passo a passo”, explicou.

PAULISTA

A novidade do ano, o Campeonato Paulista, é aguardo com muita ansiedade por todas as atletas e pela comissão técnica. A competição tem previsão para início na segunda quinzena de abril e contará com oito times (ASF São Carlos, Magnus, Pinda, São José, Campos do Jordão, Praia Grande e São Bernardo).

Na primeira fase, as equipes estarão em um mesmo grupo e jogam em turno e returno. Todas estarão automaticamente classificadas para a segunda fase. A partir daí ocorre o cruzamento olímpico (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º) em jogos eliminatórios (ida e volta) até definir o campeão.

A ASF irá ‘debutar’ no Paulista e na primeira participação, Fabiano assegurou que a equipe irá testar a sua força em uma competição oficial promovida pela Federação Paulista. “É um campeonato de elevadíssimo nível técnico”, antecipou.

Partindo deste princípio, pontuou, o Paulista servirá para “medir” a força da equipe. “Será um teste fundamental para nossos trabalhos” explicou.

Fabiano esclareceu ainda que o Paulista é um campeonato qualificatório, pois define os representantes do Estado para torneios nacionais. “Portanto, queremos em 2023 buscar a melhor colocação possível e sonhar, porque não, com um campeonato ainda mais forte ainda este ano para nossas atletas”, finalizou.

A EQUIPE

Goleiras: Laís, Jéssica e Gabrielle

Fixas: Naly, Tamiris, Carlinha Dias, Naiara e Júlia.

Alas: Tainara, Rafa, Lary, Gabi Mineira e Isa

Pivôs: Hinara Carioca e Nay.

Leia Também