Campeonato Municipal Menor começa sábado

Crédito: Divulgação

O Campeonato Municipal de Futebol Menor começa neste sábado, 29, a partir das 8h, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão.

Fraldinha (sub11), dentinho (sub13), dente de leite (sub15) e dentão (sub17) são as categorias do torneio. Na edição desse ano disputam a competição as equipes do Flamingo São Carlos, Nave Sal da Terra, Ceme, Salesianos/Chuteira de Ouro, Adesm, Garotos da Vila, Sol Esportes e Piola. Os jogos serão realizados sempre aos sábados no período da manhã.

