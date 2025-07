Campeonato master terá jogo “dos opostos” no grupo A

Compartilhar no facebook

Líder do grupo A, Munique tem um compromisso tranquilo pelo Master e encara o lanterna Pinhal - Crédito: Divulgação

Uma rodada curiosa. Assim será a sequência do Campeonato Master, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, com seis partidas previstas para a tarde deste sábado, 5.

A 7ª rodada terá jogos para todos os jogos. No grupo A, o “dos opostos” enquanto que no B, valendo a liderança.

A programação prevê, por exemplo no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão, a partir das 15h30, o pega entre o líder e o lanterna. O Atlético Munique, ainda invicto e com 13 pontos, terá pela frente o Pinhal, que está na lanterna e ainda não somou ponto. Pior ainda: seu ataque não fez um gol sequer.

Pelo grupo B, uma partida que promete ser bem quente. O líder e invicto Dínamo, com 13 pontos, terá pela frente o Aliança, que está em segundo, com um ponto atrás. O jogo acontece a partir das 13h40 no campo da UFSCar.

A rodada

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h40 – Delta x Fortaleza

15h30 – Atlético Munique x Pinhal

Campo de Vila Isabel

13h40 – Desportivo Central x São João Batista

15h30 – Inter x Cruzeiro do Sul

Campo da UFSCar

13h40 – Aliança x Dínamo

15h30 – Vitória x Arsenal

Classificação

