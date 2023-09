Campeonato de futebol máster começa neste final de semana

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, inicia mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Máster neste sábado (23/09). A competição é destinada aos atletas com 45 anos ou mais de idade, que movimentarão as praças esportivas da cidade até o mês de dezembro.

Neste ano, o torneio terá a participação de dez equipes, que se enfrentam em grupo único na primeira fase. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, que, assim como na semifinal, terá jogo único, enquanto a decisão do grande vencedor será feita em duas partidas. Desta forma, cada time jogará entre 9 e 13 jogos em sua participação.

Durante a primeira fase, os compromissos acontecem no Estádio Municipal “Luiz Estevan de Siqueira – Zuzão”, na Vila São José, nos campos municipais de Água Vermelha e da Vila Izabel e no campo da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com todos os jogos contando com entrada aberta ao público.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, ressalta a importância da valorização da modalidade no calendário esportivo da cidade. “O Campeonato Máster é tradicional em São Carlos e entendemos ser relevante a sua realização anual. Por isso, a Prefeitura está promovendo mais uma vez a competição e irá dar toda a estrutura para os nossos atletas, seja fornecendo os campos municipais, custeando arbitragem e premiação e buscando parcerias para melhorar ainda mais as condições de jogo para todos”, comenta Anderson.

Veja o calendário de jogos da primeira rodada:

ESTÁDIO LUIZ ESTEVAN DE SIQUEIRA, ZUZÃO (23/09):

13h45 – São João Batista X Bandeirantes

15h15 – Jardim Munique X Inter

CAMPO DA UFSCar (23/09):

13h45 – Sintufscar/AA Cruzeiro do Sul X Aliança

15h15 – Vasco X Pinhal

CAMPO DE ÁGUA VERMELHA (23/09):

15h15 – Vitória X Delta

