Jogadora comemora gol das Leoas: Deportivo levantou a taça em Artur Nogueira - Crédito: Divulgação

Uma campanha perfeita e mais um título para a galeria de conquistas. Assim a equipe do Deportivo Sanka encerrou a participação no Campeonato de Verão de Futsal Feminino, ocorrido no ginásio municipal de esportes Maurício Sia, em Artur Nogueira. O time são-carlense fez seis jogos e venceu todos, garantindo 100% de aproveitamento no torneio regional.

Na disputa do título, na noite de sábado, 15, as Leoas venceram o Barcelona por 3 a 1. A equipe comandada pelo técnico René Bennaci conquistou o troféu da competição. Os gols do título foram marcados por Verônica, Arianne e Beatriz.

"Muito feliz por conquistar um torneio dessa grandeza. Uma Copa Verão em um jogo incrível diante de uma grande adversária. Nosso primeiro ano nesta competição regional e essa final mostra como o futsal feminino é gigante e está crescendo cada vez mais. A nossa torcida fez a festa e nos apoiou o jogo todo. Engrandeceu a nossa vitória. Agora é comemorar mais uma conquista, a primeira em 2025. Neste ano completamos 10 anos de existência”, disse emocionado o coordenador Rogério Damasceno.

O Deportivo Sanka conquistou o título de forma invicta. Foram 20 gols marcados e 8 sofridos em seis jogos disputados.

"O futsal feminino precisa disso. Foi lindo ver esse ginásio com nossa torcida (Ira do Leão) nos incentivando, com a torcida da equipe adversária com diversos outros torcedores da cidade de Artur Nogueira presentes e prestigiando o evento. Parabéns por toda essa organização”, ressaltou o dirigente Rafael.

Campanha das campeãs

Primeira fase

Deportivo Sanka 3 x 1 Adaga

Deportivo Sanka 6 x 4 Viracopos

Deportivo Sanka 4 x 3 Real

Quartas de finais

Deportivo Sanka 4 x 0 As Poderosas

Semifinal

Deportivo Sanka 1 x 0 Barça

Final

Deportivo Sanka 3 x 1 Barcelona

Leia Também