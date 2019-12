Campeão pernambucano visita a Mult Sport

Crédito: Divulgação

Durante os treinos realizados na última terça-feira, 10, no período da tarde, os atletas da Mult Sport tiverem uma surpresa maravilhosa: a visita do atleta José Augusto da Silva Neto que acabou de ser campeão pernambucano com o Santa Cruz. Ele veio passar as férias na casa dos pais e matar saudades de quando treinava na escolinha de futebol são-carlense.

Com passagens em vários clubes como São Carlos FC, Atlético Goianiense, entre outros, José Augusto mais conhecido como Zé, apelido carinhoso herdado desde do tempo que passou pela Mult Sport nos tempos de baby foot onde aprendeu a ter os primeiros contatos com a bola.

“Muitas crianças passam pela Mult Sport”, comenta Jose Augusto. “Eu fui mais um que aprendi com o campeonato interno a ganhar e perder. A jogar com vários tipos de garotos e a respeitar as limitações de cada um. O mais importante: respeitar os meus professores. Sempre tive um sonho e nunca desisti dele e comentei com os meus professores de futebol, que me incentivaram e me direcionavam para o estudo. Com muita luta as etapas foram sendo vencidas e eu nunca me esqueci da Mult Sport e seus professores. Depois de muito trabalho e com muita disciplina cheguei no Santa Cruz. me profissionalizei e fomos campeões sub20. Iniciei e terminei o campeonato pernambucano como capitão e destaque de um campeonato bastante disputado. Acredito que muitas dessas coisas aconteceram na minha vida porque a minha formação como atleta foi com pessoas especiais e dentro de uma escola de futebol, com filosofia de ensino de ensinar com responsabilidade”, disse aos pequenos atletas.

