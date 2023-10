Caaso vence quatro e está na série ouro da Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras do Caaso comemoram o ponto que garantiu a vitória e a presença na série ouro do torneio - Crédito: Zé_Photografy

Com muita emoção, adrenalina e em um jogo disputadíssimo que teve quatro sets e a duração exata de 1h56. Com muito suor, o Caaso venceu o Country Club e garantiu presença com a terceira melhor campanha, na série ouro da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Na noite desta segunda-feira, 9, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, com destaque para a levantadora Carol, eleita a melhor da partida, as universitárias dependiam somente de suas forças para chegar ao G4 e sob o comando da técnica Sandra Mara, atingiram a meta.

Após quatro disputadíssimas parciais, o Caaso superou o Country com parciais de 25/16, 25/18, 25/27 e 26/24 e com isso chegaram a 22 pontos (3º lugar) e ultrapassou a rival (que ficou com 21 pontos) e a UFSCar, 5ª colocada, que também somou 21 pontos, mas perde no saldo de sets. O líder é a atual campeã AVS/Smec e o Elite, em segundo, com 23.

Caaso: Carol, Bruna, Talita, Maria, Marília, Stela, Júlia, Luize, Ana, Amábile, Luiza, Alice, Natália e Laura. Técnica: Sandra Mara.

Country Clube: Raquel, Taíris, Natália, Michele, Eduarda, Stefany, Márcia, Rayssa, Simone e Thaíse. Técnico: Lucas.

Árbitras: Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 30 pontos

2. Elite, 23 pontos

5. Caaso, 22 pontos

4. Country Club, 21 pontos

5. UFSCar, 21 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 13 pontos

8. São Carlos Clube B, 13 pontos

9. São Carlos Clube A, 8 pontos

10. Ibaté, 4 pontos

11. Alpha, 1 ponto

