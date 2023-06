Caaso vence o Alpha com tranquilidade pela Copa Elisângela Rebordões

Atletas do Caaso comemoram a conquista da vitória no torneio regional - Crédito: Divulgação

Em apenas 49 minutos, o Caaso “liquidou a fatura” em um compromisso válido pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Na noite de quarta-feira, 14, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o time das universitárias fez uma apresentação consistente e aplicou 3 sets a 0 no Alpha, com parciais de 25/8, 25/11 e 25/7. A ponteira Marilia, do Caaso, foi o destaque do encontro.

O jogo marcou a estreia do Caaso no torneio e o debut foi tranquilo, deixando a impressão que o time pode surpreender na atual temporada.

Caaso: Alice, Xiomara, Bruna, Carol, Elis, Maria, Talita, Marília, Luise, Júlia, Ana Luiza, Luiza, Denise e Natália. Técnica: Sandra Mara.

Alpha: Juliane, Ana, Gisele, Selma, Laura, Mariny, Suzan, Dhara, Fabiane, Kizzi, Marlene, Richele, Cris e Letícia. Técnica: Karine.

Árbitros: Maicon Morais e Alessandra Borges. Apontador Narciso Borges.

