Caaso vence e briga por vaga na série Ouro da Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras do Caaso comemoram significativa vitória - Crédito: Divulgação

Uma partida bem disputada marcou a fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. O encontro aconteceu na noite desta quarta-feira, 23, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

Com destaque para a ponta Amábile, o Caaso venceu o São Carlos Clube B por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/11 e 25/18 em 1h09m. Com o resultado, a equipe se manteve na 7ª posição, mas foi a 10 pontos e entrou na briga por uma vaga para as finais da série Ouro. Já o SCC B permanece sem vitória e deve disputar a série Bronze.

São Carlos Clube B: Sophia, Monise, Dani, Juliet, Júlia, Maria, Geizilaine, Ana, Vânia, Letícia, Amanda, Maralice e Laura. Técnico: Udo.

Caaso: Bruna, Talita, Maria, Marília, Estela, Julia, Luise, Amábile, Elis e Natália. Técnica: Sandra.

Arbitragem de Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 21 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

3. Elite, 15 pontos

4. Country Club, 12 pontos

5. Golden Team, 11 pontos

6. UFSCar, 10 pontos

7. Caaso, 10 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

