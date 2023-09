Caaso se recupera e vence na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Atacante Bruna recebe prêmio destaque e atletas do Caaso comemoram - Crédito: Divulgação

Um dia após perder para a líder AVS/Smec pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino, o Caaso conseguiu a reabilitação e na noite de quarta-feira, 20, venceu Ibaté por 3 sets a 0 no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

As parciais foram de 25/8, 25/7 e 25/7 e a partida durou 59 minutos. A atacante Bruna, do Caaso, foi o destaque do jogo.

Com o resultado, o time das universitárias somaram mais três pontos e assumiram a quinta colocação com 16 pontos, empatado com a UFSCar e Country Club.

Caaso: Bruna, Denise, Talita, Maria, Marília, Estela, Julia, Luise, Ana, Amábile, Luiza, Elis, Natália e Laura. Técnica: Sandra Mara.

Ibaté: Ana Cláudia, Núbia, Ana, Luciana, Maria, Pietra, Fábia, Juliana, Sandra, Joice e Daiani. Técnico: Lucas.

Árbitros: Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 27 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. UFSCar, 16 pontos

4. Country Club, 16 pontos

5. Caaso, 16 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

