Caaso e Golden Team fazem batalha de 5 sets na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Caaso fez uma partida consistente e conquistou a vitória - Crédito: Zé_Photografy

O Caaso e o Golden Team, de Américo Brasiliense proporcionaram um grande espetáculo de vôlei feminino na noite desta quarta-feira, 28, pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões. No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, uma batalha de cinco sets, 1h58m de jogo e vitória das universitárias são-carlenses.

A equipe do técnico Balu mostrou grande evolução e mostrou muita qualidade, dando trabalho incrível para as comandadas de Sandra Mara Leão que venceram por 3 a 2, parciais de 25/21, 18/25, 20/25, 25/16, 15/8. Luise, central do Caaso, foi o destaque da partida.

Caaso: Xiomara, Bruna, Carol, Elis, Maria, Marília, Estela, Júlia, Luise, Ana, Luiza, Natália e Alice. Técnica: Sandra Mara.

Golden Team: Ellen, Giovana, Ana, Maiara, Tati, Greyce, Isabela, Josiane, Camila, Marli, Carla e Luelen. Técnico: Balu.

Árbitros: Valcimar Nascimento e Maicon Moraes. Apontador: Narciso Borges.

Leia Também