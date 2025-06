Bulldogs enfrentam Weavers em São Carlos pelo Paulista

Compartilhar no facebook

Equipe de flag football dos São Carlos Bulldogs joga em casa neste domingo - Crédito: divulgação

A equipe de flag football dos São Carlos Bulldogs joga em casa neste domingo (8), em São Carlos (SP), contra o Weavers Football, de Americana. O confronto será realizado às 14h30, no campo do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. A entrada é gratuita.

O time da casa ainda busca sua primeira vitória na competição, após ser derrotado na última rodada pelo Unicamp Eucalyptos. Já o Weavers estreou com vitória diante do Limeira Tomahawks.

Os dois times fecham a rodada de São Carlos, que contará com outras duas partidas: às 9h30, o Unicamp Eucalyptos enfrenta o Ribeirão Preto Alligators; e, às 11h30, o Ducks/Titans encara o Tomahawks.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais dos São Carlos Bulldogs e do campeonato.

