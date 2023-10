Brusque x Amazonas: onde assistir, escalações, ingressos e tudo sobre jogo ao vivo 22 de outubro

Foto: jcomp/Freepik -

No coração do futebol catarinense, o palco está montado para um dos confrontos mais antecipados do ano. O Brusque enfrentará o Amazonas na segunda etapa da final da Série C, no próximo domingo, 22 de outubro, às 17h, no renomado Estádio Augusto Bauer.

Ambos os times trazem à partida uma atmosfera eletrizante, tendo em vista o empate sem gols que dominou o primeiro jogo realizado no estádio Arena da Amazônia, no domingo passado.

Agora, com a vantagem nivelada, a pressão é maior. Qualquer descuido pode custar o título, e em caso de novo empate, os torcedores esperam uma decisão acirrada nos pênaltis.

Compra dos ingressos entre Brusque X Amazonas

A equipe do Brusque anunciou, durante a semana, os preços de ingressos: R$ 250 para cadeira coberta, R$ 150 para arquibancada descoberta e setor visitante, e R$ 100 para a geral, todos com opções de meia-entrada.

Em resposta às críticas sobre os valores, a diretoria do clube emitiu uma nota esclarecendo a razão por trás do aumento dos preços, citando a capacidade limitada do estádio e a situação financeira atual do clube.

Os preparativos da equipe do Brusque para este crucial confronto também estão em pleno andamento. A equipe retornou de Manaus na segunda-feira e tem uma semana intensa de treinamentos programados. Focados e determinados, os jogadores passarão por sessões de treino regenerativo, seguido por treinamentos diários para aprimorar suas habilidades e táticas.

Onde assistir Brusque X Amazonas?

Para os fãs que não conseguirem garantir um lugar no estádio, o segundo jogo da final da Série C entre Brusque e Amazonas será transmitido na DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol+, com disponibilidade também no Claro TV+. Além disso, o serviço de streaming Futemax também cobrirá o jogo ao vivo gratuitamente.

Registro nas últimas partidas entre Brusque e Amazonas

Ao analisar os registros recentes, o Brusque mostrou-se uma força formidável em casa, com sete vitórias em 13 jogos como mandante na Série C, marcando 21 gols e concedendo apenas 10.

Em contrapartida, o Amazonas tem uma impressionante folha de serviço como visitante, conquistando sete vitórias em 13 jogos e marcando 18 gols, mas também sofrendo a mesma quantidade.

