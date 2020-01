Briga na Justiça deixa futuro do São Carlos FC incerto

Empresário Julinho Bianchim - Crédito: Marcos Escrivani

O futuro do São Carlos FC é tenso e incerto. Com a temporada 2020 em pleno andamento, o clube que hoje está sob o comando de Carlos Antunes não tem previsão para apresentação dos atletas. Não sabe, ao certo, se a Águia irá disputar a Série B do Campeonato Paulista.

Paira na Justiça uma briga pelo comando do São Carlos. O empresário Julinho Bianchim, fundador, tenta reaver clube.

O futuro do time está no Tribunal de Justiça de São Paulo e no próximo dia 20 de janeiro, após o retorno das férias forenses, o processo que envolve a disputa será retomada.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira, 15, ao São Carlos Agora, Julinho disse que um perito analisa as contas do clube e que um laudo será apresentado ao juiz que comanda o caso.

“A partir daí será dado um veredito. Se nós tivermos ganho de causa, cabe recurso. Essa disputa vai longe, porque o Antunes não quer e não aceita perder. Mas eu preciso reaver o São Carlos, para encerrar os vários problemas pessoais que estou passando. Até hoje pago dívidas contraídas pelo Antunes. Ou eu resolvo isso, ou fico pagando para o resto da minha vida”, disse o empresário são-carlense.

TUDO NEBULOSO

Julinho acredita que a briga judicial pelo comando do São Carlos terá muitos capítulos. “Um processo desgastante e necessário. Tenho que fazer com que o clube retorne para nossa cidade, de fato”, comentou.

Indagado sobre a disputa da Série B do Paulista, Julinho deu seu veredito. “Sinceramente acredito que o São Carlos dispute, pois como está no comando ainda, é a única forma dele tentar buscar recursos financeiros”, ponderou.

SILÊNCIO ABSOLUTO

Na tarde de terça-feira, 14, o SCA buscou manter contato com pessoas que estariam ligadas ao clube. Entretanto obteve apenas ‘negativas’.

As atividades praticamente se encerraram com o rebaixamento em abril de 2019 e posteriormente somente o sub20 esteve em atividade no Campeonato Paulista. Posteriormente todos os funcionários foram dispensados e nenhum deles sabe quando será a reapresentação. “Estamos aguardando” foi a frase utilizada pelos funcionários do clube.

