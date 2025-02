Botafogo coloca “água no chope” no aniversário de Neymar

Aniversário sem festa: no retorno de Neymar, Santos ficou no empate - Crédito: Raul Baretta/santosfc

Três partidas deram sequência na sétima rodada do Paulistão nesta quarta-feira, 5. O São Paulo se destacou com goleada diante do Mirassol, enquanto o Santos empatou na reestreia de Neymar. A Ponte Preta também venceu.

O São Paulo goleou o Mirassol, por 4 a 1, no Morumbis, na capital. Oscar abriu o placar, Gabriel empatou, mas Calleri, Enzo Diaz e André Silva garantiram a vitória no segundo tempo. O São Paulo lidera o Grupo C com 13 pontos, mesmo com um jogo a menos do que o vice-líder Novorizontino, com nove. O Mirassol, que vinha de cinco vitórias seguidas, segue com 15, em segundo do Grupo A, atrás do Corinthians, com 18.

A noite na Vila Belmiro foi especial para o Santos, já que marcou a reestreia de Neymar, que ficou no banco de reservas. No primeiro tempo, Tiquinho Soares abriu o placar. Neymar entrou no intervalo e foi bastante participativo com ao menos dois chutes perigosos. Apesar disso, o Botafogo foi quem marcou, com Alexandre Jesus, garantindo o empate por 1 a 1.

O Santos agora tem oito pontos e lidera o Grupo B, mas pode ser ultrapassado pelo Guarani, vice-líder com sete. O Botafogo soma quatro pontos, em quarto e último lugar do Grupo A. O time ainda não venceu e é o lanterna (16º) na classificação geral, que define os dois rebaixamentos.

Na outra partida, a Ponte Preta venceu o Noroeste fora de casa, em Bauru, por 2 a 1. Bruno Lopes marcou os dois gols campineiros, enquanto Pedro Filipe descontou. A Ponte Preta chegou a 12 pontos, em segundo lugar do Grupo D, ultrapassando o Palmeiras, que tem 11, mas ainda joga. A vitória foi importante para dar confiança para o dérbi diante do Guarani na próxima rodada. O Noroeste segue com seis pontos, em terceiro do Grupo C.

Na primeira fase, os 16 times foram divididos em quatro grupos com quatro integrantes cada, que enfrentam os adversários das outras chaves em turno único. Ao fim de 12 rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos na classificação geral caem para o Paulistão A2. (com FPF)

