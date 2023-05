Bola sofre no jogo Mogi Mirim x São Carlos

Ladeira abaixo: São Carlos se aproxima de mais um rebaixamento - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

A Série B2 do Campeonato Paulista (em 2024) se aproxima do Mogi Mirim e São Carlos que empataram sem gols na manhã deste domingo, 28, no estádio municipal José Araújo Cintra, em Amparo, pela abertura do segundo turno da fase de classificação do Paulista da Série B.

As duas piores equipes do grupo 3 (ambas com 4 pontos cada), realizaram um jogo sofrível. Limitadas tecnicamente, os jogadores das duas equipes proporcionaram uma péssima apresentação.

Erros de passe e pouco inspirados, os atletas das duas equipes mostraram o motivo da posição de ambas na competição. Pior ainda para o Mogi que teve um jogador a mais em campo desde os 17 minutos da etapa inicial com a expulsão de Pedro Gustavo.

Restam para as duas equipes quatro jogos a disputar na primeira fase (12 pontos) e para fugirem da degola terão, necessariamente que vencer todos os compromissos restantes.

Leia Também