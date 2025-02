BMX e MTB iniciam a temporada com muita adrenalina

Compartilhar no facebook

Ciclismo são-carlense inicia temporada focando resultados expressivos - Crédito: Divulgação

Muita adrenalina e competitividade estão reservados para este domingo, 16, quando começa oficialmente a temporada do BMX e do mountain bike. Pilotos da Pedala São Carlos Racing estarão em ação representando a cidade,

Em Cosmópolis acontece a 1ª Copa BMX House, prova que abre o calendário do BMX em 2025, com uma pista muito bem estruturada e desafiadora, onde os pilotos enfrentarão disputas lindíssimas.

A expectativa da Pedala São Carlos é grande e os pilotos esperam trazer resultados significantes para casa.

A equipe estará representada pelos pilotos Gustavo Pires Toretti na categoria Boys 11 anos, Pedro Augusto Almeida Carvalho Boys 14 anos, Helena Gabriela Almeida Carvalho categoria Girls 5/8 anos, Lidiane de Souza Almeida Carvalho categoria Woman 30/39 anos.

Simultaneamente a equipe são-carlense terá representantes do MTB, que estreia na abertura do Circuito Paulista em Santa Rita do Passa Quatro.

A equipe conta com a participação dos pilotos Jocimar Waldemar, Jorge Luiz de Oliveira, Igor Carlos Ruano, Diego Leandro dos Santos e Marilene Maria Pereira.

