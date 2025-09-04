Beth Arens, a dama das águas, brilha aos 85 anos em São Carlos

Elizabeth Greta Arens, a estrela das águas aos 85 anos - Crédito: divulgação

Aos 85 anos de idade, a moradora de São Carlos e atleta master Elizabeth Greta Arens, carinhosamente chamada de Beth, continua a brilhar nas piscinas e a encantar a todos com sua vitalidade, técnica impecável e paixão pela natação.

Sua história dentro do esporte é marcada por décadas de dedicação, incluindo participações em provas históricas no Rio Tietê, quando este ainda era símbolo de grandes competições e não sofria com a poluição existente hoje.

Beth é integrante da Equipe Cris Borges de natação, onde é admirada e respeitada, não apenas como atleta, mas como inspiração para todos que compartilham as raias com ela. “Mais do que competir, a Beth parece desfilar na água: com sua técnica refinada e elegância, ela transforma cada prova em exemplo de superação e amor pelo esporte. É uma grande alegria poder conviver com ela e, ao dar aulas para ela, o aprendizado é meu”, destacou a treinadora Cris Borges.

Recentemente, Beth voltou a fazer história no Circuito Unami Master, na prova de 25 metros peito. O recorde já era dela mesma, mas mostrou que sempre é possível ir além: bateu o próprio tempo, reafirmando sua condição de referência na natação master e espalhando orgulho em todos os atletas da Equipe Cris Borges e aqueles que partilharam desta vitória. Cris se emociona ao dizer: “a Beth é um exemplo de determinação, vitalidade e alegria de viver para todos. Aos 85 anos, ela mostra que a natação não tem idade e que o verdadeiro brilho vem da dedicação e do coração que se coloca em cada braçada”.

Leia Também