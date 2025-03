Beneficiado pela derrota do Audax, Grêmio empata e respira na A4

Leve e solto, Grêmio só empatou, mas merecia a vitória em Jundiaí - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Grêmio São-carlense está bem próximo de permanecer no Campeonato Paulista da Série A4. Na tarde deste sábado, 15, empatou em 0 a 0 com o Paulista de Jundiaí no estádio municipal Professor Jayme Cintra e foi beneficiado pela derrota do Audax para o Joseense, em São José dos Campos por 3 a 0.

Com os resultados, o Grêmio permaneceu em 13º lugar e foi a 13 pontos, contra 11 do Audax. Paulista e Joseense já estão classificados para as quartas de final da A4.

Apesar do empate, as alterações feitas pelo técnico Marcus Vinícius em virtude de suspensões e lesões, fez com que o Grêmio realizasse sua melhor apresentação na competição, com destaque para o atacante Ferreira, para Cauã Andrade, principal articulador e Ygor Dizarro, que esteve em constantes avançadas pela ala esquerda gremista.

Tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo, o Grêmio mostrou um time sem travas e leve em campo, procurando tocar a bola com rapidez e sempre na vertical, confundindo a zaga do Galo de Japi que, constantemente, erravam as saídas de bola.

É fato que o Grêmio teve poucos lances claros de gol, mas conseguiu criar situações que colocaram em perigo o gol de Lucas Gomes. O 0 a 0 ficou barato para o Paulista que não conseguiu, em momento algum da partida, mostrar superioridade técnica ou dominar o Lobo da Central que encerra a participação na A4 no próximo sábado, às 15h, contra o Nacional no estádio “Luisão”.

