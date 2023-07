Bauru ultrapassa São Carlos nos Jogos Regionais

Crédito: Divulgação

Os resultados desta quarta-feira, 19, apontaram Bauru como nova líder dos Jogos Regionais, que neste ano são disputados em Lençóis Paulista. Em um dia de vitórias nas modalidades por equipe, mas poucas medalhas no total, a cidade de São Carlos foi ultrapassada e aparece na segunda colocação.

No handebol, o time são-carlense feminino derrotou Bauru por 23 a 7 e, no masculino, venceu Lins por 16 a 9. Triunfos também foram conquistados na bocha masculina – 2 a 0 sobre Lins – e no futsal masculino Sub-21 – 2 a 1 diante de Sabino –. O vôlei feminino sub21 igualmente se deu bem ao bater Itapuí por 2 a 0, mesmo placar da vitória do vôlei masculino sobre Botucatu. No tênis de mesa feminino Sub-21, São Carlos fez 3 a 0 em Pratânia, enquanto o masculino da mesma categoria passou por Promissão pelo mesmo placar.

Em termos de medalhas, a capoeira masculina foi campeã e a feminina ficou em segundo lugar. O ouro também foi conquistado pela ginástica artística feminina e, na dama feminino, as são-carlenses perderam a final para Bauru. A natação masculina ficou em segundo e a feminina em terceiro, mesma colocação do ciclismo masculino.

Na somatória de todas as modalidades, Bauru lidera os Jogos Regionais com 145 pontos e é seguida por São Carlos, com 139. Entre os dez primeiros colocados, também estão Botucatu (116 pts), Lençóis Paulista (83 pts), Piracicaba (71 pts), Promissão (56 pts), Jaú (55 pts), São Manuel (54 pts), Barra Bonita (43 pts) e Lins (36 pts).

