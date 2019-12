Basquete são-carlense encerra temporada em grande estilo

Crédito: Marcos Escrivani

“Foi bom para o basquete”. Com esta frase, o técnico (e professor) Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior procurou definir a modalidade na temporada 2019.

Na quarta-feira, 18, terminaram as atividades com o encerramento do 29º Festival Gerson Zapparolli Filho, que reuniu 120 crianças e adolescentes de ambos os sexos em um festival interno que contou ainda com torneios de arremesso, habilidade, mata-mata, enterrada e bandeja. Durante a tarde neste dia, aconteceu a festa de premiação e uma confraternização, onde os alunos da escola de basquete entraram em férias e retornam no dia 10 de janeiro de 2020.

Durante o festival, aconteceu ainda uma ação social em parceria com a União Imóveis quando foram arrecadados junto aos alunos 250 litros de leite que serão doados para entidades filantrópicas de São Carlos.

“Após terminar mais um ano, posso dizer que 2019 foi bom para o basquete”, disse Meneghelli. “Demos um salto de qualidade com a vinda na NBA Basketball School, terminamos a Liga Centro Oeste em quarto lugar na categoria sub17, realizamos boas viagens e bons jogos. Fomos bem nos Jogos Regionais e participamos de vários eventos. Tivemos bons momentos. Por isso considero nossa temporada produtiva”, disse.

2020

Apesar de entrar em férias, Meneghelli projeta a próxima temporada e disse que inicia o ano com uma capacitação em janeiro na capital paulista.

Em fevereiro, disse, acontece o congresso técnico da Liga Centro Oeste Paulista (campeonato começa em março) e a perspectiva é que possa confirmar a presença de equipes no torneio. “Não sei quantas. Vai depender da disponibilidade dos atletas. Mas as perspectivas são boas”, afirmou.

