Basquete Feminino UFSCar encara a equipe da Unesp Rio Claro neste domingo

Neste domingo, 1, a partir das 9h, no Ginásio de Esportes Felipe Karan na cidade de Rio Claro, a equipe feminina de basquete da UFSCar vai em busca do título do III Campeonato Regional “Rio Claro” de Basquete Feminino. Após uma primeira fase perfeita, com 3 vitórias em 3 jogos, a equipe disputa a final do campeonato contra a equipe da casa Unesp Rio Claro.

De acordo com o regulamento do campeonato a final será decidida em jogo único, sendo o vencedor desta partida a grande campeã.

As equipes são velhas conhecidas e os jogos são sempre marcados pelo equilíbrio. Neste ano em partida disputada entre as equipes, vitória da UFSCar pelo placar de 41 x 38. A expectativa é que tenhamos novamente um jogo bem disputado e decidido nos detalhes.

Para este desafio a equipe comandada por Marcelo Brocco contará com as atletas Samira, Maria Paula, Laura, Valentina, Yasmim, Raquel, Stefany, Rafaella, Mari e Ballador.

