Basquete feminino de São Carlos é prata nos Regionais

Equipe comemora a conquista da medalha no basquete - Crédito: Miltinho Marchetti

Um “azarão surpresa”. Assim foi a equipe de basquete feminino de São Carlos que conquistou a medalha de prata nos Jogos Regionais que são realizados em Lençóis Paulista.

O time são-carlense que foi orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues, que comanda o handebol feminino fez três partidas e sofreu apenas uma derrota. A equipe, aliás, foi composta por jogadoras que atuam pela equipe de handebol feminino H7 Esportes.

Quatro equipes participaram na categoria sub21 e a definição do campeão aconteceu após um turno único. Pela campanha, São Carlos ficou com a segunda colocação. Os jogos aconteceram no ginásio municipal de esportes “Antonio Lorenzeti”, o Tonicão.

No primeiro jogo, sábado, 15, derrota para São Manuel por 28 a 8. No domingo, venceu Igaraçu do Tietê por 16 a 10 e na segunda-feira, 17, vitória em cima de Botucatu por 34 a 2.

“Conseguimos a prata com muita superação. E psicologicamente foi muito bom para as atletas em termos de experiência e vivência. É gratificante voltar para casa com mais uma medalha”, disse Antonio Carlos.

