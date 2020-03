Basquete de São Carlos suspende atividades; torneio regional é adiado

“Temos que preservar a integridade física de nossos garotos”, disse Meneghelli - Crédito: Marcos Escrivani

A Liga Centro Oeste de Basquete adiou o início do campeonato regional seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) no sentido de evitar concentrações de pessoas e com isso não propagar o Covid19 (Coronavírus).

Em São Carlos, duas equipes iriam participar da competição nas categorias sub12 e sub17 e representariam o Meneghelli/Objetivo. Em contato com o técnico Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior, a informação é que os treinos estão suspensos.

“Temos que preservar a integridade física de nossos garotos”, disse Meneghelli. “Obedecendo as orientações corretamente, fica a expectativa que tudo possa retornar à normalidade o mais breve possível”, comentou.

ESCOLINHA

Segundo Meneghelli, a escola de basquete que tem atividades regulares no ginásio de esportes Clube dos Bancários tiveram os treinos suspensos temporariamente.

“É necessário ficar atento para a saúde dos pequenos, dos professores e dos familiares. Orientamos as crianças para que fiquem em casa e obedeçam aos seus pais até tudo voltar à normalidade e assim possamos seguir com o trabalho. É importante que todos obedeçam às orientações passadas pelas autoridades que cuidam de nossa saúde”, finalizou.

