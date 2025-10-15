(16) 99963-6036
quarta, 15 de outubro de 2025
Esportes

Basquete de Ibaté brilha em duas competições regionais

As equipes de basquete de Ibaté continuam mostrando excelente desempenho em competições regionais.

15 Out 2025 - 22h01Por Jessica CR
Na Copa Revelar de Basquete de Ribeirão Preto (CRB), o time Sub-19, que disputa na categoria Sub-21, venceu a forte equipe de Sertãozinho por apenas um ponto de diferença — 45 a 44 — com a cesta decisiva marcada a um segundo do fim. 
O destaque da partida foi Gabriel Augusto Almeida, autor de 21 pontos.

Já na Copa Sesc de São Carlos, a equipe adulta segue em evolução e conquistou uma importante vitória sobre a Esportiva Basquete por 46 a 41, após virar o jogo nos segundos finais. O destaque foi Kerlyson Queiroz, que marcou 19 pontos e garantiu a classificação de Ibaté para as quartas de final.
As equipes são comandadas pelo técnico Adilson Moura, que comemora o bom momento do basquete ibateense.

Últimas Notícias