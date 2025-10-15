Basquete de Ibaté brilha em duas competições regionais

Na Copa Revelar de Basquete de Ribeirão Preto (CRB), o time Sub-19, que disputa na categoria Sub-21, venceu a forte equipe de Sertãozinho por apenas um ponto de diferença — 45 a 44 — com a cesta decisiva marcada a um segundo do fim.

O destaque da partida foi Gabriel Augusto Almeida, autor de 21 pontos.

Já na Copa Sesc de São Carlos, a equipe adulta segue em evolução e conquistou uma importante vitória sobre a Esportiva Basquete por 46 a 41, após virar o jogo nos segundos finais. O destaque foi Kerlyson Queiroz, que marcou 19 pontos e garantiu a classificação de Ibaté para as quartas de final.

As equipes são comandadas pelo técnico Adilson Moura, que comemora o bom momento do basquete ibateense.

Leia Também