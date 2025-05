Base do handebol feminino de São Carlos conquista primeiras vitórias

Equipe são-carlense conquistou um expressivo resultado na Liga Jandaia - Crédito: Divulgação

As equipes femininas de handebol da base de São Carlos, representadas pelo H7 Esportes, viveram um dia de emoções intensas, marcando suas primeiras vitórias na competição. Os jogos, válidos pela primeira fase da Liga Jandaia, aconteceram domingo, 4, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. As jogadoras mostraram garra e determinação, resultando em performances que animaram a torcida.

No primeiro jogo, pela categoria cadete (sub16), a H7 Esportes enfrentou Restinga. Apesar do esforço das atletas, o resultado foi desfavorável, com o placar final de 34 a 18 para as visitantes. Embora a derrota tenha sido desanimadora, a equipe se manteve focada para os próximos desafios.

No segundo confronto, a categoria juvenil (sub18) trouxe boas notícias para a torcida são-carlense. Com uma atuação surpreendente, a equipe derrotou São Joaquim da Barra por 25 a 16. A destaque foi Luísa Bueno, eleita a MVP, demonstrando habilidade e liderança em quadra.

O terceiro jogo da tarde foi novamente para a categoria cadete (sub16), onde São Carlos se redimiu ao vencer São Joaquim da Barra com um expressivo 27 a 17. Sarah Messa brilhou na partida, garantindo o título de MVP e contribuindo significativamente para a conquista da vitória.

“As vitórias marcam um importante momento para as equipes, que agora buscam se consolidar na competição. Com o apoio da torcida e a dedicação das atletas, São Carlos promete surpreender nas próximas rodadas da Liga Jandaia”, disse o técnico Antonio Carlos Rodrigues.

