Base do H7 Esportes perde e equipe adulta conquista bons resultados

Handebol são-carlense estreou na temporada e time adulto conquistou bons resultados - Crédito: Divulgação

As equipes adulta, júnior e cadete da H7 Esportes São Carlos estrearam oficialmente na temporada 2025 e no domingo, 23, no ginásio de esportes Cidadania, em Ribeirão Preto, enfrentaram em suas respectivas categorias, as representações Barão de Mauá, pela primeira fase da Liga Brasil.

Foi uma maratona de seis partidas entre as duas equipes, quando se enfrentaram duas vezes cada em suas categorias. Os times de base somaram quatro derrotas. O cadete perdeu por 31 a 11 e 38 a 11, enquanto que o júnior foi superado em 24 a 12 e 20 a 14. Já o adulto obteve bons resultados. No primeiro jogo empate em 15 a 15 e teve em Cauã o destaque da partida e depois, uma tranquila vitória por 23 a 13 com Ana Clara sendo a MVP do encontro.

Em uma breve análise, o técnico Antonio Carlos Rodrigues admitiu que os times de base precisam trabalhar mais para obter bons resultados, mas isso será com o tempo, pois ambas equipes são jovens. Já a representação adulta necessita de ritmo de jogo. “Vamos ter mais uma semana cheia de treino e agora se preparar para a estreia na Liga Jandaia e para o Paulista. Mas acredito que, por ser a primeira rodada no ano, o rendimento estava dentro do previsto”, pontuou o treinador são-carlense.

