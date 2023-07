Bandeirante bate o Gonzaga nos pênaltis e fatura a Recopa

Time do Bandeirante, bicampeão da Recopa: vitória nas penalidades - Crédito: Amador Esportes

Foi definido na manhã de domingo, 9, o campeão da Recopa da Larfa, na 6ª edição da competição que reuniu o campeão Inter-Regional de 2023, o Jardim Gonzaga de São Carlos e o campeão do Estadual de Amadores de 2022, o CA Bandeirante de Brodósqui. A partida foi realizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A Recopa, assim como o Inter-Regional, contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e da Prefeitura Municipal de São Carlos que custeou as taxas de arbitragem e deu suporte de segurança durante todo torneio, além da utilização das praças esportivas, como o estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, o distrito de Água Vermelha e o Luisão.

O Bandeirante veio como franco favorito, pois conquistou o segundo título do estadual de amadores da Federação Paulista de Futebol (FPF) em 2022 e conquistou, também, o 10º título do Amador Regional da Liga Brodosquiana de Futebol, no domingo, 2 de julho.

O Gonzaga foi campeão do amador pela Liga São-carlense de Futebol (LSF) em 2022 (pela quarta vez) e com isso ganhou o direito de disputar o Inter-Regional no primeiro semestre desta temporada, onde sagrou-se campeão, se qualificando para a disputa da Recopa.

RESUMO

Em campo, Bandeirante e Gonzaga fizeram um jogo digno de dois grandes campeões. No primeiro tempo, o placar ficou no 0 a 0, com um gol anulado para cada lado. Na etapa final, porém, muita emoção. Primeiro com o Bandeirante abrindo o placar, com gol do artilheiro Makson. Depois foi a vez do Gonzaga, que empatou o jogo nos minutos finais, com Gustavo Cortesi, provocando a prorrogação.

Logo no início da prorrogação, o Gonzaga teve o jogador Douglinha expulso, por evitar o avanço do adversário, mas os donos da casa foram guerreiros e levaram o jogo para as penalidades.

Nos tiros livres diretos, o Bandeirante converteu as quatro cobranças que efetuou e contou com uma defesa do goleiro Gabriel e ainda com uma cobrança adversária que bateu na trave. Final 4 a 3 e o título da Recopa de 2023 foi novamente para a cidade de Brodósqui.

Com isso, o Bandeirante conquistou o segundo título da competição, repetindo o feito de 2018, quando foi quarto colocado do Estadual de Amadores de 2017 e faturou o título da Recopa sobre o Alkaeda de Piracicaba, que foi o campeão Inter-Regional da Larfa de 2018. A partida foi no município de Ribeirão Bonito, na região de São Carlos, no feriado de 9 de julho do mesmo ano.

