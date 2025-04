AVS/Smec vence na APV, mas perde na Liga de Campinas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Categoria de base esteve em ação e time venceu na APV - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia foi palco de dois jogos que marcaram as estreias das equipes infantil e sub17 AVS/Smec, respectivamente, no Campeonato da APV e na Liga de Campinas. Ao final da dupla jornada esportiva, uma vitória e uma derrota foram computadas para os times orientados pelo técnico Zé Sérgio.

O primeiro jogo foi na tarde de sábado, 12, com a equipe infantil fazendo 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/15 e 25/18 no Cerd de Descalvado.

Na manhã de domingo, 13, foi a vez do sub17 estrear e enfrentar Tietê pela Liga de Campinas. As visitantes levaram a melhor e venceram por 3 sets a 1, parciais de 25/21, 18/25, 19/25 e 13/25.

Nas duas partidas, Zé Sérgio utilizou Lívia, Emily, Beatriz, Manu, Lara, Isadora, Clara, Lavínia, Bianca, Nicoly, Mariana, Gabi, Letícia, Isabelli, Rayssa e Valentina.

O treinador são-carlense, ao final das duas partidas teceu elogios para suas comandadas, salientando que o rendimento das duas equipes esteve dentro do esperado e a perspectiva é de que possam apresentar um volume de jogo ainda maior.

“Contra Descalvado, apesar da ansiedade da estreia, nossa equipe se portou muito bem e dominou a adversária. Já contra Tietê, pela Liga de Campinas, nossa equipe era bem jovem e elas sentiram nervosismo nos momentos decisivos. Fizemos um bom jogo, bem equilibrado, mas nosso time é bem mais jovem, pois uso a base do infantil e na hora de decidir um set, a pressão pesa” explicou Zé Sérgio.

Leia Também