AVS/Smec vence e dispara na ponta da Copa Elisângela Rebordões

AVS/Smec venceu e disparou na ponta da Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

A AVS/Smec disparou na ponta da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. Na manhã de domingo, 6, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, conquistou mais uma vitória e chegou a 15 pontos na fase de classificação.

Com tranquilidade e em 59 minutos, a equipe de Sandra Mara Leão aplicou 3 sets a 0, parciais de 25/14, 25/154 e 25/21 no São Carlos Clube B, que permanece sem vitória no torneio. A destaque da partida foi a ponteira Bárbara, da equipe vitoriosa.

São Carlos Clube B: Sabrina, Monise, Dani, Juliet, Bia, Julia, Victoria, Geizilaine, Ana, Letícia, Amanda, Natália e Luiza. Técnico: Udo.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Sarah, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Luciana, Cássia e Cris. Técnica: Sandra Mara Leão.

Árbitros: Alessandra Borges e Maicon Moraes. Apontador: Narciso Borges.

UM JOGO

Nesta semana, apenas um jogo está previsto pela Copa Elisângela Rebordões. No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, o Fênix/LBR Sports tenta se manter entre os primeiros e a partir das 20h30 encara o Alpha. A partida será nesta terça-feira, 8.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 18 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Country Club, 12 pontos

4. Golden Team, 11 pontos

5. UFSCar, 10 pontos

6. Elite, 10 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

