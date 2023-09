AVS/Smec vence e dispara na Copa Elisângela Rebordões

Com a presença de um bom público, AVS/Smec aplicou 3 a 0 no Caaso - Crédito: Zé_Photografy

Um belo público, composto por torcedores e alunas da escolinha de vôlei, compareceu na noite desta terça-feira, 20, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e prestigiaram a vitória da AVS/Smec em cima do Caaso pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Com a arquibancada em festa, com pais e crianças, e destaque para a oposta Mônica, a AVS/Smec fez 3 sets a 0 em 1h19, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/22, em uma partida marcada por muito equilíbrio, com as duas equipes realizando muitos ralis e ataques e defesas precisas.

Com a boa vitória, a equipe disparou na liderança e soma 27 pontos e assegurou presença nas finais da série ouro e vai em busca de mais um título para manter a hegemonia na competição.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Patrícia, Giovana, Jeniffer, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Luciana, Mônica, Cássia, Cris. Técnica: Sandra.

Caaso: Bruna, Denise, Talita, Maria, Marília, Estela, Julia, Luise, Ana, Amábile, Luiza, Elis, Natália e Laura. Técnico: Fernando.

Árbitros: Valcimar do Nascimento e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 27 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. UFSCar, 16 pontos

4. Country Club, 16 pontos

5. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

6. Caaso, 13 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 1 ponto

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

