AVS/Smec vence BC Ribeirão pela Super Copa AABB

AVS/Smec faz uma bela campanha na Super Copa e mira a semifinal - Crédito: Zé_Photografy

Em sua estreia na Super Copa AABB, a equipe de vôlei feminino AVS/Smec conquistou uma expressiva vitória na noite de quinta-feira, 8, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O time são-carlense recebeu a visita do BC de Ribeirão Preto e venceu por 3 sets a 1, parciais de 25/12, 21/25, 25/10 e 25/18.

A AVS/Smec está no grupo A e terá pela frente ainda o AABB e Pecci Voleibol. Na primeira fase, as equipes jogam em turno único e se classificam os dois primeiros para a semifinal, meta inicial do time são-carlense.

Jogaram pela AVS/Smec: Luana, Thassi, Patrícia, Ana, Kalisa, Giulia, Camila, Bárbara, Dani, Luciana, Márcia, Amanda e Jezinha.

BC Ribeirão: Bárbara, Kelly, Pâmela, Suellen, Mayara, Anna, Annelise, Vivian e Fernanda.

