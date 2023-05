AVS/Smec vence a segunda na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

AVS/Smec fez um bom jogo contra Ibaté: time são-carlense levou a melhor - Crédito: Zé_Photografic

Teve sequência na fria noite desta terça-feira, 16, a Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino, com uma partida solitária no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. O encontro foi pela fase de classificação.

Em 62 minutos de uma partida bem jogada, a AVS/Smec superou Ibaté e chegou a segunda vitória seguida no torneio, ao fazer 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/14 e 25/0.

O experiente time são-carlense encontrou dificuldades nas duas primeiras parciais para superar o jovem time ibateense que mostrou bons valores e promete evoluir ao longo da competição.

A levantadora Luciana, da AVS/Smec, foi a destaque da partida.

AVS/Smec: Vânia, Thassi, Carol, Patrícia, Ju, Débora, Cláudia, Bárbara, Danoi, Eluana, Luciana, Cássia e Cris. Técnica: Sandra Mara Leão.

Ibaté: Joyce, Pietra, Fernanda, Fábia, Tati, Ju, Cíntia, Núbia, Ana, Lorraine, Sandra, Luciana, Amanda e Daiane. Técnico: Lucas.

Árbitras: Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges.

Leia Também