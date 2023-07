AVS/Smec tem vitória tranquila na Copa Elisângela Rebordões

Com tranquilidade, AVS/Smec conquistou mais uma vitória na Copa Elisângela Rebordões - Crédito: Zé_Photografy

Uma vitória tranquila e sem sustos. Assim foi a conquista da AVS/Smec em cima do São Carlos Clube A pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino. O encontro aconteceu na noite de quinta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Em menos de uma hora, o atual campeão da competição fez 3 a 0 no SCC A, com parciais de 25/9, 25/5 e 25/16 em apenas 59 minutos. Com o resultado o time mantém a invencibilidade no torneio. O destaque do jogo foi a levantadora Carol, da equipe vencedora.

AVS/SMEC: Thassi, Patrícia, Juliana, Ana, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Eluana, Luciana, Cássia e Cris. Técnico: Zé Sérgio.

SÂO CARLOS CLUBE A: Sílvia, Regina, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriana, Ana, Flávia, Dro, Daiza, Cláudia Cury, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra.

Árbitros: Robson Wenzel e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

MAIS JOGOS

Nesta semana mais três jogos estão previstos pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino.

Na quarta-feira, 5, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o Fênix/LBR tenta manter a ponta diante do Caaso em um jogo que promete muito equilíbrio e que começa às 20h30.

No mesmo horário, só que na quinta-feira, 6, a atual campeã e ainda invicta AVS/Smec encara o Country Club no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

Encerrando a semana, no sábado, 8, a partir das 15h, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o São Carlos Clube A vai em busca da primeira vitória e terá pela frente o Elite.

